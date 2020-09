KAS LEIAD ÜLES? ⟩ Mees reisib koeraga mööda maailma, et teha lahedaid peidupilte

A post shared by Andrew Knapp (@andrewknapp) on Apr 22, 2018 at 7:47am PDT

View this post on Instagram

Kanadalane Andrew Knapp on läbi reisinud suure osa maailmast, et teha koos oma truu sõbra Memoga meeldejäävaid fotosid. Kuid mees ei otsi pildistamiseks lihtsalt kauneid paiku, pildi ilust tähtsam on, et sellele oleks võimalik ära peita borderkolli Memo. Just selliste «otsi pildilt koer» fotodega mees suurt kuulsust kogunud ongi.