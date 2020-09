EHTNE VÕI FEIK? ⟩ Šokeeriv video: arstid tõmbasid venelanna kurgust välja meetrise mao

Harukordne operatsioon võeti ka videolindile. Videos, mis võib olla üsna häiriv, on näha, kuidas meedik naise söögitorust sondiga pika mao välja tõmbab. On näha, et meditsiinitöötaja on ka ise looma suurusest ehmatunud ning laseb sellel, tülgastus näol, operatsioonisaali põrandale kukkuda.