VIDEO ⟩ Papagoi hämmastab looduspargi külastajaid Beyonce loo hingestatud esitusega

Viimasel ajal on Chico hämmastanud külastajaid Beyonce loo «If I Were A Boy» esitamisega, kuid tegelikult suudab andekas lind jäljendada veel mitmeid hitte. Chico repertuaaris on nii Lady Gaga «Poker Face», Katy Perry «Firework» kui ka kollektiivi Gnarls Barkley lugu «You Drive Me Crazy».