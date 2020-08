KASVATAD KÕRVITSAID? ⟩ Loomaaia asukad ootavad pikisilmi aiaande, transport on tasuta!

Kui sinu aias on sel sügisel kõrvitsaid või muid hästisäilivaid aiasaadusi, mida tahaksid maiastele loomaaia asukatel saata, siis võta osa kõrvitsakampaaniast! Kampaaniast võib osa võtta igaüks! Osalemiseks täida registreerimisvorm .

Kuna osavõtt on aasta-aastalt aina suurenenud ning muutunud populaarseks ühistegevuseks nii eraisikute, lasteaedade ja koolide kui seltside seas, siis selleks, et teada ja näha, kus Eestis kõige tublimad kõrvitsakasvatajad asuvad, on loomaaed loonud Eesti interaktiivse kaardi.