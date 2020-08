GALERII ⟩ Ida-Virumaa kassikolooniast päästetud kiisud otsivad kodu

Kui loomi päästma tõtanud vabatahtlikud olid esialgu arvestanud 30-pealise kolooniaga, siis kohale jõudes selgus, et kasse on memmel kodus lausa 43! Viimased 11 kiisut jõudsid turvakodusse läinud neljapäeval.

Kasside Turvakodul on rõõm teada anda, et 4 kassi sellest suurest seltskonnast on endale juba armastavad kodud leidnud. Nüüd on järg ülejäänute käes. Esimesd 11 koduotsijat on üles pilditsatud ning kui galeriid sirvides mõni karvakera sind kõnetab, oled väga oodatud endast teada andma aadressile info@kassideturvakodu.ee.