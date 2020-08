PÄEVAKÄPP ⟩ Hella hingega Leia soovib leida kodu, kus ei kiusataks

Aga seesugused hellad kassikesed on sageli need, kes satuvad teiste kasside kiusu ohvriks. Ei, need teised kassid ei ole südames pahad, sest ükski kass ei ole kuidagi moodi paha või halb vaid nad on lihtsalt domineerivad. Nemad arvavad, et see on mäng, kui hell Leia tagaajamismängus kõrgele pessa kihutatakse. Nemad ei näe, et Leia silmis on hirm. Leia on rahulik ja hell, tema ei mõista seesuguseid üliaktiivseid ja jõulisi mänge. Tema ei taha mürada ja üksteisega maadelda, tema tahab olla hoopis mõne kassi kaisus, üksteise peakesi lakkuda, ninamusisid jagada ja lihtsalt elu nautida. Kuid turvakodus ei saa ta seda teha. Turvakodus kihutatakse ta kõrgele pessa.