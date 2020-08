VIDEO ⟩ Elon Musk demonstreeris sigade peal esimest töötavat Neuralinki ajukiipi

Elon Musk on tuntud USA leiutaja, insenär ning ärimees, kes on Tesla Motorsi ja PayPali kaasasutaja. Tema rajatud on ka kosmosetranspordiettevõte SpaceX, millega mees loodab teha võimalikuks Marsi koloniseerimise. Tegus miljardär on nüüd tõsiselt ette võtnud oma järgmise innovaatilise idee teostamise, milleks on inimaju juhtmevabalt arvutiga ühendamine.