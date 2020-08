KOHUTAV JULMUS ⟩ Paide noored mängisid siiliga jalgpalli

Virge, kes tegeleb Paide linnas metsloomade abistamise ja loodusesse vabastamisega on siilidega väga palju kordi kokku puutunud. Kuigi videole on lisatud tekst, et siil oli juba surnud, on naine enam kui kindel, et videos nähtav siil oli julma mängu ajal elus. Virge läks siili esialgu otsima Paide Selveri juurest, mis tundus uduse video põhjal noorte mängukoht olevat. Lõpuks õnnestus Virgel tapetud siil leida Järvamaa Kutsehariduskeskuse juurest muruplatsilt.

«Siil videos oli keras, mis viitab sellele, et ta oli elus ja püüdis end kaitsta. Mis hetkel tema hing kehast lahkus on võimatu ennustada. Sama moodi ka seda, mitu korda ta vastu seina lendas. Olukorra teeb eriti rõvedaks see, et ühelt vanalt aknalt on eest tõmmatud metallraamiga trellid, sinna vahele on see siil pandud ja seejärel pooleks hüpatud. Sellele annavad kinnitust selgesti nähtavad jalajäljed....,» kirjutab Virge Facebooki postituses.