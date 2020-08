Tammsaare pargis saab näha nahkhiirte supervõimeid

Nahkhiirte kohastumused maailma erinevates elupaikades hakkamasaamiseks on tähelepanuväärsed. Nad suudavad kottpimedas vigurlennul navigeerida, kuulmise abil jahti pidada, päevade kaupa alaspäi rippuda ja lennu ajal tagajalgadega endale putukaid suhu suunata.

«Varjatud eluviisiga nahkhiirtel on mitmeid imetabaseid võimeid, mis väärivad omaette näitust. Paljud meist ei teagi, mida 2020. aasta loomaks valitud nahkhiired suudavad, nad on väikesed kuid supervõimekad,» ütleb näituse kuraator Oliver Kalda. «Kuna nahkhiiri leidub nii maal kui linnaparkides, on igati paslik ühes pealinna pargis neid supervõimeid demonstreerida,» lisab ta.