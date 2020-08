PILDID ⟩ KIKA ja Yandex Go alustasid kodutute loomade nimel koostööd

KIKA kauplused on Eestis juba 2 aastat võtnud annetustena vastu loomatoitu, mänguasju ja muid abivahendeid, kuid püsivaks probleemiks on seni olnud nende regulaarne kohaleviimine abivajavatele loomadele. Yandex Go, endise nimega Yandex.Taxi, mis teeb koostööd paljude taksoparkidega, nägi võimalust pakkuda KIKA kauplustele annetuste kohaleviimise tasuta teenust, et aidata kohale erinevatesse varjupaikadesse kümnete kilode kaupa annetusi.

Partnerfirma sõitjad külastavad esialgu vähemalt 11 KIKA poodi Tallinnas kord kuus, et koguda annetused kokku ja viia need abivajavate loomadeni. Tänu uuele koostööle jõuab varasemast suurem hulk annetusi rohkemate varjupaikadeni.

«Meil on annetuskastid peaaegu igas poes, inimesed toovad sinna tihtipeale asju kodust, kuid on ka neid, kes ostavad vajalikke tooteid meie poest, et need annetuskasti panna, samas on oodatud ka erinevad tooted mistahes teistest poodidest,» sõnas KIKA Eesti juht Ksenia German.

