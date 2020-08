Lemmiklooma võtmine: kaalu enne hoolikalt, kas oled valmis lemmiku eest tema elu lõpuni hoolitsema

Suvi on reeglina aeg, kus inimesed liiguvad rohkem ringi ja viivad oma elus läbi muudatusi. Sageli jäävad just lemmikud elu muudatustele ette või teevad need keeruliseks ning lahenduste otsimise asemel valitakse oma loomast loobumine. On ka olukordi, kus suvel võetakse endale loom, kuid tavapärase elurütmi juurde naastes avastatakse, et lemmik enam ellu ei mahu.