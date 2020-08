PILDID ⟩ Hiidlased mälestavad haamriga tapetud rebast: ta oli meile kodulooma eest

«Keegi midagi ei liiguta,» kirjeldas Kuusler ametnike tegevusetust. «Kui valda lähen, öeldakse, et meil on puhkuste aeg. Mis puhkuste aeg? Kolm kuud puhkuste aeg?»

Mehe sõnul on mõeldamatu, et ta läheks metsa, lööks maha põdra ja pääseks vastutuseta. Seepärast ootab ta ka vallalt verise teoga hakkama saanud Toomas Vannase suhtes väärikat tegutsemist.

Hiidlase sõnul on see halvim võimalik vastus. «Täna on tööpäev, kutsu mees vaibale, seleta ära,» soovib Kuusler kiiret lahendust. «See inimene võiks kiirelt valla koha pealt tagsi astuda. Mis iganes sellise teo eest karistus on, ta võiks selle saada.»