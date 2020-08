Eestimaine idufirma teeb iga äpi allalaadimise eest annetuse loomade varjupaigale

So.Fa.Dogi asutaja ja tegevjuhi Mihkel Oja sõnul seob ettevõtet koertega küll ainult nimi, aga üleskutse eesmärgiks on anda kogukonnale võimalus läbi äpi proovimise head teha. «Tegeleme igapäevaselt lisaks maailmauudistele aktiivselt ka looduse ja loomadega seonduva kajastamisega ning otsustasime anda oma panuse, et muuta Eesti kodutute loomade elu paremaks. Kindlasti ei ole see ühekordne aktsioon, sest So.Fa.Dog soovib ka tulevikus ulatada abistava käe ühiskonna valupunktide leevendamiseks. Uudiste ettevõttena on meie väärtustes oluline koht vastutustundel ning ka empaatiavõime on tugevalt meie töötajate DNA-s sees,» sõnas Oja.

Varjupaikade MTÜ fundraiseri Joanna Lennardi sõnul on väga vajalik, et seesuguste ettevõtmiste läbi tõstetakse positiivses võtmes päevakorda kodutute loomade käpakäik. «Eestis jääb igal aastal kodutuks sadu kasse ja koeri. Varjupaikade MTÜ eesmärk on leida kõigile hättasattunud lemmikutele uued päriskodud ja tagada neile seniks, kuni nad meie hoole all on, parim võimalik hoolitsus. Taastame loomade usalduse inimese vastu, julgustame ja sotsialiseerime neid. Kõiges selles sõltume annetustest. So.Fa.Dog’i toetuskampaania on super algatus, mis aitab paremaks muuta paljude kodu ootavate loomade elu,» sõnas Lennard.