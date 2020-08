Loomaõiguslased rõõmustavad: Soome peaministri erakond tahab jätta karusloomafarmid minevikku

SDP on Soome suurim erakond, mille juhiks on Soome peaminister Sanna Marina. Valitsusse kuuluvast viiest erakonnast on nüüd karusloomafarmide keelustamise poolt kolm. Lisaks SDP-le on ametliku seisukoha võtnud ka Rohelised ja Vasakpartei.

Karusloomafarmide vajalikkus on ühiskonnas järjest suurema küsimärgi alla seatud ning Soome loomaõiguste organisatsioonid Animalia ja Oikeutta Eläimille tänavad erakonda tulevikku vaatava otsuse eest.

«74% soomlastest on karusloomafarmide tegutsemise vastu,”» kommenteeris Animalia tegevdirektor Heidi Kivekäs. «Loomaõiguslased on aastaid teinud rasked tööd, et karusloomafarmid Soomes keelustada. See on imeline, et Soome suurim erakond on oma vaated viinud kooskõlla avalikkuse arvamusega. Me loodame, et Sanna Marini valitsus teeb vajalikud sammud, et karusloomakasvatustele lõpp teha.»

Karusloomafarmide keelustamise eelnõud on jõudnud parlamendis arutuse alla mitmes riigis. Mitmed riigid on ka juba vastu võtnud otsuse farmid keelustada, üks viimaseid karusloomafarmide sulgemise poolt otsustanud riike on Norra. Kuna nüüd on Soomes keelustamise poolt kolm valitsuse erakonda, on sealgi keelustamine väga tõenäoline.

Juuni keskel esitasid 23 Riigikogu liiget looma- ja looduskaitseseaduste muutmise eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil. Riigikogu hakkab eelnõu arutama käesoleva aasta sügisel.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liikme Regly Johansoni sõnul on soomlaste uudis olulise tähtsusega ka Eesti jaoks. «See saadab signaali, et karusloomafarmide keelustamine on oluline teema ja sellisel tegevusel pole enam tänapäeva ühiskonnas kohta. Eestis on karusloomafarmide keelustamist pooldavaid riigikogu liikmeid kõigist erakondadest, kuid meie poliitikud võiksid soomlastest eeskuju võtta ning kujundada kogu erakonnaga seisukoha, et karusloomafarmid tuleb jätta minevikku,» rääkis ta.

Karusloomafarmide ja neis kasvatavate loomade arv on Soomes langustrendis. Kui 2018. aastal oli farme 967, siis mullu oli neid 865 ning neis kasvatatakse rebaseid, minke ja kährikuid.