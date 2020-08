STATISTIKA ⟩ Sügiseti suureneb liiklusõnnetuste arv metsloomadega: loe, mida teha ja kuidas seda vältida

Turvoski sõnul on asfalteerimine, suvised teeparandustööd, aga eriti uute trasside rajamine metsade lähistele või mujale ulukite asustusaladele loomadele suureks stressiallikaks. Ehitustööd teevad palju lärmi, muutunud on harjumuspärane liiklusvool ning sellistel aladel on väga palju uusi ja võõraid lõhnu.

«Täiesti uute trasside rajamine paiskab metsloomade väljakujunenud liikumistrajektoorid sassi, eriti arvestades, et trassiehitus ise on väga suureks stressiallikaks. Uute maanteede rajamisel tuleb arvestada, et ka loomade liikumisteed paratamatult muutuvad ning ulukitel tekivad ülekäigukohad teistesse kohtadesse. Loomadel kulub uute trassidega harjumiseks pikka aega, seega tasub värskelt valminud teelõikudel, aga kindlasti ka olemasolevatel teedel uute trasside läheduses ulukite teele sattumise osas eriti tähelepanelik olla ja pidada kinni kehtestatud kiirusepiirangutest,» ütles ta.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk ütles, et varasügisesel perioodil toimub ligi 60 protsenti kõikidest metsloomadega seotud õnnetustest ja nii on see igal aastal.

Õnnetuste vältimiseks soovitab Turovski sõidukijuhtidel hoida pikivahet, valida mõistlik sõidukiirus ja arvestada sellega, et loomad tajuvad inimestega võrreldes kiiruseid märksa kehvemini. Märgates teel looma, tuleb alandada kiirust või jääda koguni seisma, et loom jõuaks teelt ära liikuda juba enne, kui auto temani jõuab. Nii väheneb tõenäosus, et segaduses loom mõne ettearvamatu liigutuse teeks.

Kuidas vältida loomadele otsasõitu: Vali ilmastikule ja teeoludele vastav sõidukiirus.

Arvesta, et loomad tajuvad inimestest kiirusi märksa kehvemini ja käituvad ettearvamatult.

Eriti tähelepanelik tuleb olla vahetult peale päikseloojangut või enne päikesetõusu, kui metsloomad on reeglina kõige aktiivsemad.

Ära ehmata teel olevaid loomi signaaliga.

Looma tee peal nähes lülita sisse ohutuled, alanda kiirust ning oota looma lahkumist teelt.

Pea meeles, et loomad liiguvad sageli karjas.

Paraku ei ole alati võimalik õnnetust siiski täielikult ära hoida. „Oluline on jääda kohale ja alati teavitada Keskkonnainspektsiooni numbril 1313 või häirekeskust numbril 112 vigastatud või hukkunud loomast. Kaskokindlustuse juhtumi registreerimiseks tuleb samuti teavitada kas keskkonnainspektsiooni numbril 1313 või häirekeskust numbril 112, seejärel olukord fikseerida ning teavitada oma kindlustusandjat. See aitab kindlustusseltsil juhtumit kiirelt lahendama asuda,“ märkis Maarika Mürk.