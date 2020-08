4 lõbusat tubast mängu kassiomanikule, millega oma lemmiku tuju üleval hoida

Eksperdid Purinast jagasid nimekirja mängudest, mis rikastavad kassi elu, pakuvad talle meelerahu ja tugevdavad kassi ja tema omaniku vahelist sidet. Ühtlasi aitavad need kassil püsida kodus tervena ja rõõmsana.

1. Jälita saaki

Kasuta mänguasja, mis tunduks nagu saak. Lohistades mänguasja nööri otsas mööda tuba, jäädes vahepeal seisma, nagu teeks ka päris saakloom, julgustate oma kassi varitsema ja sööstma nii nagu oleksid nad vabas looduses. See omakorda arendab nende kiirust, paindlikkust ja stimuleerib nende jahiinstinkte. Mõistlik on mänguasja muul ajal peidus hoida, et nad õigel hetkel selle vastu endiselt huvi tunneks.

2. Lõbutsemine naistenõgesega

Peites naistenõgest (looduslik ürt, mis kassid eriti aktiivseks muudab) mänguasja või palli sisse muutub kassi huvi mängimise vastu tõenäoliselt märgatavalt. Variant on osta ka mänguasi, millel juba on naistenõgest sisse pandud. Samas jääb siiski õhku variant, et kõik kassid ei ole naistenõgesest huvitatud.

3. Jookse ja too ära

See on üllatav, kuid paljud kassid armastavad viska-ja-too-ära mängu mängida - või vähemalt jälitavad ja püüavad palli, mida neile visata. Pallikujulised mänguasjad simuleerivad kiireid, ootamatuid röövliigutusi. Pange kassi tähelepanu äratamiseks kelluke palli sisse ja veeretage või visake pall nii, et ta seda näeks ja jälitaks. Mõne kassi puhul toimib veel eriti see nipp, kui pall veeretatakse või visatakse teise ruumi või nurga taha peitu.

4. Mängi oma toiduga

Mõistatusmängud ja toidujagamispallid on mänguasjad, kuhu sisse saab panna kassitoitu või maiustusi. Mänguasja puudutades või veeretades võib kass saada nende seest toitu kätte. Selliste mänguasjade kasutamine stimuleerib kassi soovi pidada jahti ja teha tööd toidu nimel. Samas ei tohi unustada kassi päevast toidukogust selliste mänguasjade kasutamisel – et kõik jääks normi piiresse.

Pea meeles!