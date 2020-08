PALUN AITA! ⟩ Pool käppa ja sabaotsa kaotanud kass vajab kiiresti heade inimeste abi

Meeleheitel kassiomanik pöördus eesti Loomakitse Liidu poole, sest Gustav on tegelikult päästetud kodutu kass, kes sai nende juures uue kodu. Pere loomaarmastus on suur ning hüljatud kiisusid on neil rohkem kui üks.

Juba praeguseks on kliinikuarve üsna krõbe ning amputatsiooniks raha enam ei jätku. Kurb on mõelda, et rahapuudus võib saada kassile saatuslikuks. Kassid saavad kolmel käpal väga edukalt hakkama ja noore kassi elu ei peaks lõppema seepärast, et raviraha jääb puudu.