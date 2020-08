PÄEVAKÄPP ⟩ Suure südamega siiras Siiri on valmis kolima oma päris pere juurde

Siiril on siidine kasukas, siirad silmad ja suur süda. Kuid ta on veel natuke arg nagu need tänavakiisud kipuvad olema ning vajab mõistlikku peret, mis ei sea talle nõudmisi, vaid laseb preilil omas tempos eluoludega harjuda. Ka natuke pelgikust kassist saab koduses olus palju kiiremini seltskonda austav seltsiline. Kassitoas on ju nii palju eputrillasid, kes kogu tähelepanu röövivad ning malbemad isendid jäävad pigem varju ning jälgivad eemalt.