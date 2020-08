GALERII ⟩ Harjumaalt avastatud koertekolooniast päästeti 17 looma

Asja uurimisel selgus, et koloonia sai alguse maja peremehe poolt kunagi emale kingitud paarist koerast, kes hooletusse jäetuna hakkasid kontrollimatult paljunema. Koerad jooksid ka lahtiselt mööda küla ringi, tülitasid kohalikke ning nii mõnigi lõpetas mööduva rongi rataste all. Ringihulkuvatest koertest anti ka kohalikule omavalitsusele teada, kuid sealt abi ei saadud.

Koerad on väiksemat ja keskmist kasvu, enamus neist on valged või valge-mustakirjud, sõbralikud ning veidi arglikud. Loomadega saab tutvust teha Tartu Koduta Loomade Varjupaigas, kuid uusi kodusid hakatakse neile otsima alles peale kõigi vajalike protseduuride teostamist ning kui selgub, et loomadega on kõik parimas korras.