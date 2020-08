PÄEVAKÄPP ⟩ Imearmas Stiivi ootab kodu

On raske öelda, mis minevik on Stiivi seljataga, kuid ilmselgelt ei ole see sisaldanud meeldivaid inimesi või üldse inimesi. Viljandi varjupaigast jõudis ta kassituppa juba 2017. aasta aprillikuus ning selle aja jooksul saanud ilusti korrapäraselt ussirohutiire ning käitudes seejuures üsnagi eeskujulikult. Küll kartes, ent sugugi mitte agressiivselt ega ründavalt. Stiivi vajab aega. Aega, head konservi, tundmaõppimist, usalduse teket. Ja siis saab sellest imearmsast ehmunud näoga kiisupoisist üks võrratu täisväärtuslik pereliige. Kindlasti saab.