PÄEVAKÄPP ⟩ Imeilus lohepoiss Liam otsib oma inimest, kes sulataks ta südame

See silmipimestavalt ilus tegelane on 2018. aasta talvel sündinud Liam, kes kolis Laulasmaalt Pesaleidja kassituppa 2020. aasta veebruaris.

Kuigi Liami läikiv kasukas lihtsalt kutsub ennast katsuma, siis Liam ise seda veel ei taha. No lihtsalt ei usalda ju seda imelikku kahejalgset! Selleks, et inimest eemale peletada ajab härra Liam kulmu ruttu kortsu ja tema suust tuleb sisin. Liam ei ole tegelikult meelega pisike tuldpurskav lohepoiss, ta lihtsalt ei tea, et inimene ei ole paha ja ei taha talle halba. Meie aga teame, et Liam on imeline tegelane ja talle on vaja anda aega ja hulganisti armastust.

Liam. FOTO: Pesaleidja MTÜ

Liam võib küll hetkel inimestest mitte midagi arvata, aga tegelikult tahab Liam oma koju. No nii väga tahab! Liami kodu peaks poisile alguses kindlasti aega andma, kuid see on seda väärt. Esimene silmkontakt, esimene maiustusega meelitamine, esimene mängimine, esimene pai: need lihtsalt on nii imelised ja elumuutvad kogemused, mis väärivad kõike seda aega, mida teekond nendeni võtab. See tunne, kui sa oled suutnud muuta metsiku ja inimpelgliku kassi lõpuks tegelaseks, kes ootab sind uksel kui koju tuleb, on kirjeldamatu!

Liam on väärikas tegelane ning nagu väärikatele härradele kombeks on, on ta kastreeritud, vaktsineeritud, kiibistatud ja saanud saanud regulaarselt parasiiditõrjet. Samuti ei tule ta koju tühjade käppadega, endaga võtab ta kaasa Pro Plani kinkekoti, et kooselu veel sujuvamalt algaks!

Liam FOTO: Pesaleidja MTÜ