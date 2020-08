PANE TÄHELE! ⟩ Politsei selgitab, miks loomadele otsasõidud on viimasel ajal sagenenud ning kuidas neid ära hoida

Tartumaa piirkonnapolitseinik Alik Säde tõdes, et metsaloomaga seotud kokkupõrgete kasv on märgatav just sügise hakul ja eeskätt hommikuti kella 7–9 ning õhtuti 17–21 ajal. «Ühelt poolt on põtrade, kitsede ja hirvede senisest aktiivsema liikumise põhjuseks jooksuaeg, teisalt aga peavad autojuhid samal ajal kohanema järjest halveneva nähtavusega, raskemaks muutuvate teeoludega, lüheneva päeva ja sajuste ilmadega,» lisas Säde.

Piirkonnapolitseinik tunnistab, et paraku ei ole metsloomaga kokkupõrke vältimiseks juhtidele tasku pista ühtegi head ja raudkindlalt toimivat retsepti. «Sestap peaksid autojuhid olema metsade vahel maanteel sõites eriti tähelepanelikud ootamatult teele ilmuvate loomade suhtes ja seda just päikesetõusu ja -loojangu ajal. Samavõrd suurt tähelepanu tuleb juhtidel üles näidata ka kohtades, mis on metsloomade hoiatusmärgiga tähistatud. See tähendab, et nende märkide mõjualas tuleks sõidukiirust alandada. Nii jõuab looma märgates veel reageerida ja pidurdada,» lisas ta.