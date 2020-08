PÄEVAKÄPP ⟩ Cuba otsib pelgupaika, kuhu hirmsa maailma eest peitu pugeda

Cuba on umbes paari aastane kassikene, kes saabus Pesaleidja kassituppa 26.oktoobril 2019. aastal Paljassaare varjupaigast. Cuba leiti aga hoopiski ühe laohoone hoovist. Arvestades seda, et sellistes kohtades toimub alati väga vilgas ning ohtlik tegevus väikeste loomakeste jaoks, siis ilmselt on see ka põhjus, miks Cuba inimese suhtes on pigem skeptiline.