Dokumentaalfilmi tegijail õnnestus seda tähelepanuväärset ilmingut esmakordselt filmida kasutades selleks väga realistlikku robot-spioongorillat, kirjutab All That's Interesting.

Produtsent Matt Gordon ja tema meeskond teadsid, et kui nad soovivad panna gorillasid uskuma, et tegu on päris ahviga, peavad nad olema väga detailsed. «Silmad on gorillade jaoks üliolulised,» sõnas Gordon. «Kohe, kui gorillad jõudsid meie spioongorilla juurde, vaatasid nad sellele otse silma. Seega veendusime, et gorilla näos oleks kõige rohkem detaile.»