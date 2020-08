PÄEVAKÄPP ⟩ Pisipreili Monica soovib hakata kellegi isiklikuks stressimaandajaks

Kõik ju teavad, et isegi kiisuvideod maandavad stressi, rääkimata siis päris nurrikutest. Monica võtab oma stressimaandamise tööd niivõrd tõsiselt, et hetkel harjutab massaaži tegemist mängukutsu peal, sest inimesed on tema jaoks veel veidi hirmsad.