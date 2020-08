Millal sa viimati oma lemmiku mänguasju pesid?

Enamasti meenub lemmiku mänguasja pesemine allas siis, kui loomaga mängu alustades märkad, et tema lemmikpall või mängujänes on juba nii räpaseks muutunud, et seda enam kättegi ei taha võtta. Loomal on sellest muidugi ükskõik, tema selliste pisiasjade peale nina ei krimpsuta. Kas on üldse vaja lemmiklooma palle ja jäneseid pesta ja kui on, siis kui tihti selle töö peaks ette võtma?