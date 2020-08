EHMATAVAD FOTOD ⟩ Aafrika surmajärv muudab loomad soolasammasteks

Järves, mida kutsutakse ka põrguks maa peal, on äärmiselt kõrge naatriumisoolade tase, see on eluks pea täiesti kõlbmatu, kirjutab New Scientist. Soola- ja soodasegu vees saavad hakkama vaid paar haruldast kalaliiki. Ülejäänud loomad ja linnud, kes kogemata vette satuvad, eluga enamasti ei pääse.