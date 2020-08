Oudekki Loone: inimväärset elu ei saa elada, kui me samal ajal piiname teisi olendeid ja hävitame oma keskkonda

Mis veenis teid alla kirjutama karusloomafarmide keelustamise eelnõule?

Mind ei olnudki eriti vaja veenda. Ma olen alati pooldanud seda, et karusnahafarmid Eestis keelustada. Ma ei poolda midagi, mis sisaldab elusolendite piinamist ja karusnahafarmid tänasel kujul kindlasti on nende piinamine. Ma arvan, et sellistel asjadel ei ole Eestis kohta.

Millised on peamised argumendid selle poolt?

Me ei saa oma ühiskonda üles ehitada kannatustele – inimeste kannatustele ja loomade kannatustele, laiemalt kogu meie ökosüsteemi kannatusele. See on vale. Spetsiaalsed karusnahafarmid on kõige koledam jäämäe tipp, sest loomi peetakse seal väga vastikutes ja neile absoluutselt mitte loomuomastes tingimustes isegi mingi tõsise vajaduseta, see on tapmine meelelahutuseks ehk miski, mis ei peaks meie kultuuri kuuluma. Tapmine meelelahutuseks lihtsalt kasumi teenimise eesmärgil – see on väga selgelt väga jõle. Kogu tänapäevane intensiivne loomapidamine on miski, mille me peame ümber vaatama.

Mida arvate argumendist, et meie kliimas on karusnahk vajalik?

Siin on kaks nurka. Üks nurk on see, et naftast saab ka toota erinevaid sooje rõivaid. Teine küsimus on see, et seni kuni me liha sööme, seni on ju mõistlik, et need loomad kasutatakse täielikult ära. Kuni me lambaliha sööme, saab ka soojapidava lambanahkse kasuka. Kui me nüüd vaatame seda, mida tehakse minkidest või tšintšiljadest, siis mõnikord tehakse kasukaid ka, aga üldiselt on need boad, mida ei kasutata isegi soojapidamise eesmärgil, vaid need on lihtsalt puhtalt edevuse asi. Oma edevuse asja sa võid küll naftast teha. Väga ilusaid asju saab teha ka taimsest kangast, mitte ainult sünteetilisest kangast. Pidada minki, kes tegelikult tahab vee ääres elada, kitsastest väikestes puurides, et temast saaks võtmehoidja saba – siin ei ole midagi pistmist sellega, kas see on meie kliima või ei ole meie kliima.

Mida ütleb karusloomafarmide keelustamine meie ühiskonna väärtuste kohta?

Ütlebki seda, et meie ühiskond ei toeta piinamist. Ma arvan, et see on väga-väga oluline väärtus. Et me ei arva, et kasumi tootmiseks on kõik lubatud. Et kui see toob kasumit, siis teeme ükskõik mida – paneme loomad pisikestesse puuridesse, kus nad kogu oma elu põhimõtteliselt kannatavad.