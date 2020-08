PILDID ⟩ Naine meisterdab lemmikutest üliarmsaid miniatuurseid mänguasju

Armsad kujukesed, mida naine ise villa kasutades viltimise tehnikas meisterdab on internetis palju tähelepanu pälvinud. Gurney saab enda sõnul jälgijatelt pidevalt suures koguses sooviavaldusi, et ka nende lemmikutest miniatuursed kujukesed tehtaks. Enamasti saadetakse koerte pilte, kuid ette on tulnud ka kasside, jäneste ja siilide fotosid.

Gurney sõnul on kõige südantsoojendavam hetk see, kui temani jõuavad pildid vilditud mänguasjast koos pere lemmikuga. Naise sõnul on sooviavaldajaid niivõrd palju, et tema ootejärjekord on ligikaudu 4 kuud.