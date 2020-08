AITAB! ⟩ Rahvaalgatus loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks sai avapaugu

Rahvaalgatust toetavad juba paljud mittetulundusühingud ja ettevõtted, nimekiri on avatud ka uutele liitujatele. Pöördumine antakse Riigikogule üle 4. oktoobril, mil kogu planeet tähistab ülemaailmset loomade päeva.

«Me pöördusime PPA peadirektori, Siseministeeriumi, Riigiprokuratuuri, Õiguskantsleri ja Riigikogu õiguskomisjoni poole, kuid vähemalt Siseministeeriumi ja PPA vastused näitavad üheselt, et need ametkonnad probleeme ei näe ja karistamatu loomade väärkohtlemine jätkub seega endise hooga», selgitas kampaania tagamaid ELL juhatuse liige, jurist Piret Tees ja kutsus kõiki hoolivaid ja vastutustundlikke kodanikke ning ettevõtteid, mittetulundusühinguid, poliitilisi, usulisi ja teisi ühendusi käesoleva kollektiivse pöördumisega liituma nõudmaks Riigikogult konkreetseid tegusid aina halveneva loomakaitse valdkonna parandamiseks.

«2008. aastal, toona veel Eesti Loomakaitse Seltsis olles andsime Riigikogule üle 51 tuhande allkirja nõudmaks loomadele paremat elujärge, aga need visati prügikasti. Praegune rahvaalgatus annab hea võimaluse jälgimaks kuhu poole ühiskond 12 aastaga arenenud on», ütles kampaania eestvedaja Heiki Valner. «Kui toetajaid ei ole, siis saavad poliitikud selge signaali, et selle teemaga pole vaja tegeleda. Inimesed saavad aga näha kas neil ka tegelikult on õigust ja võimalust riigiasjades kaasa lüüa nagu poliitikud suure suuga rohujuure tasandist rääkides lubavad.»