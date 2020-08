PÄEVAKÄPP ⟩ Jumalik ja õnnetoov Alsu ootab päris oma kodu

Alsu on üks kaunis ja graatsiline panter-kiisu, kes oma saleda kehaehitusega meenutab kunagisi Egiptuse jumalusi. Preilil on sile ja pehme, peaaegu täielikult musta värvi kasukas. Ainult kurgu all on pisike valge täpp. Alsu silmad on säravad, merevaigukarva kollased ja alati uudishimulikud.