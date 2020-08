SADISTLIK PILL ⟩ Kassioreliga lõbustati printsi ja raviti hullumeelseid

Kassiorelit kirjeldatakse klaverilaadse pillina, millel keelte asemel sees kastid kassidega. Loomade sabad olid väikestesse sahtlitesse tihedasti kinni kiilutud, et need põgenema ei pääseks. Iga oreliklahvi külge oli kinnitatud tilluke haamer, mis pianisti mängima asudes valusasti kasside sabadele vajutas, pannes loomad kaeblikult kräunuma. Loomad olid rivistatud vastavalt vanusele ja hääle kõrgusele, et muusik saaks mängides kuuldavale tuua erinevaid meloodiaid. Mõnel juhul on kirjeldatud haamrite asemel ka nõelte või naelte kasutamist.