PÄEVAKÄPP ⟩ Modellilike jalgadega krutskivend Herman otsib kodu

Kevadel asus Kasside Turvakodu päästma ühte Sillamäe kassikolooniat, kelle üheks liikmeks oli see sama musvalge noor kassipoiss Herman. Endise tänavakassina on Herman esialgu veel inimeste suhtes umbusklik, kuid tema kohta kehtib väga hästi eestlaslik ütlus “vaga vesi, sügav põhi”. Nimelt on Herman väga uudishimulik ja mänguhimuline, misttõttu tunneb ta inimesega seltsimise vastu väga suurt huvi. Herman on nagu väike vari, kes inimesel järel käib ja vaikselt luurab, kes see inimloom seesugune on. Kassipoiss on ka ära proovinud kõik kratsipuud, mängupallid ning kasutab väga osavalt ka turvakodu seinal rippuvat ralliratast.