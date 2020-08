PÄEVAKÄPP ⟩ Armas sülekiisu Emma otsib kodu, kus tema oleks üks ja ainus pai saaja

Selle aasta kevadel Kiratsi külast Saaremaa Lemmikloomade Turvakodusse jõudnud Emma on umbes kaheaastane kassike. Halli triibukasukaga Emma on armas ja väga inimsõbralik, pai ja sügamine meeldib talle väga.

Emma. FOTO: MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu/Facebook

Kahjuks on Emmal väga tugevalt arenenud omandiinstinkt ja ta ei ole nõus pererahvast jagama mitte ühegi teise neljakäpalisega.

Emma reisis mõnda aega tagasi Tartusse hoiukodusse, millest oleks pere teise kassiga klappimise korral saanud päriskodu, aga kahjuks on Emma oma šansid maha mänginud: suhted rahuliku ja leebe Ilmariga läksid nii hulluks, et Ilmar saadeti ajutiselt sugulaste juurde hoiule, et vältida stressist tekkida võivaid tervisehädasid.

Seega Emma vajab head ja hoolivat ning teiste kasside vaba kodu.

Emma. FOTO: MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu/Facebook

Huvitav on see, et turvakodus 15 kassiga ühes toas elades ei tekkinud Emma ja teiste kasside vahel mitte mingisugust tüli ega arusaamatusi, aga seal ei olnud ka statsionaarset ja pidevalt kohalolevat inimest, kelle tähelepanu pärast võidelda.