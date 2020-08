See tore pikkade «kõrvadega» loomake on ämblikulaadne ehk arahniid, kelle ladinakeelne nimi on Metagryne bicolumnata. Elukas näeb küll väga veider välja, aga karta teda ei tasu, mürgine ta ei ole. Tegu on meilgi Eestis leiduva pikkade jalgadega koibiku kauge sugulasega.

Arvatakse, et looma pea on loodus seesuguseks loonud, et hirmutada eemale kõik need, kellele ämblikulaadsed võiksid maitseda. Kollased täpid pea külgedel kujutavad justkui silmi, mis asuvad tegelikult hoopis jalgadele lähemal ja paistava meile justkui ninana. See hüpotees ei ole küll veel teaduslikku tõestust leidnud. Tegelikult ei ole looma tema avastamisest saadik, mis juhtus pea kuuskümmend aastat tagasi, eriti põhjalikult uuritudki, leidub vaid käputäis kirjatükke, kus ta on ära märgitud.