PÄEVAKÄPP ⟩ Nurr elas valusad haavlid kintsus, aga ikka armastab kõiki

Nurr jõudis Pesaleidja hoole alla eelmise aasta alguses otse omast kodust. Mureliku pere sõnul käitus ta pereliikmetega agressiivselt ja nad ei osanud sellega toime tulla. Pesaleidja on ka varem kokku puutunud kassidega, kes justkui on agressiivsed ja ootamatult tuleb välja, et looma käitumise taga on hoopiski teised põhjused. Nii ka Nurri puhul. Nurr ei olnud agressiivne, ta ei olnud ohtlik – tal oli valus. Nimelt tabasid vabatahtlikud ära hetke, mil Nurr nende paitustele valulikult reageeris ja uhket kassi ootaski ees kliinikusse sõit.

Selleks, et Nurr ei peaks enam valu kannatama käis ta operatsioonil, et võõrkehadest vabaneda. Operatsiooni käigus tuli välja, et tegemist ei olnudki õhupüssikuulidega vaid hoopishaavlitega. See fakt ei muuda muidugi midagi paremaks, et meie seas on inimesi, kes kaitsetut kodulooma tulistama lähevad. Nurr vabanes operatsiooni käigus kahest haavlist. Kolmas kahjuks oli nii sügaval rasvkoe sees, et seda eemaldada ei saanud. Õnneks ei tee see talle ka haiget ja Nurr on ilusti taastunud. Ta on taas see päikseline ja palavalt inimesi armastav, natuke koeramoodi kass.