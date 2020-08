PÄEVAKÄPP ⟩ Pelglik Iti on kodu oodanud kolm pikka aastat: kas tagasihoidlikkus ei olegi siis voorus?

Kuid kellel on kannatlikkust, see märkab, et Iti nuusutab uudishimulikult inimese kätt ja võtab sealt vastu head-paremat, samas kui silituseks väljas sirutuv inimkäsi on ikka natuke liiga hirmus. Seetõttu tuleb arvestada, et Iti vajab uues kodus aega harjumiseks ja usalduse kasvatamiseks, talle sobib pigem vaikne kodukeskkond.