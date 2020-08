Mind ei olnud veenda vajagi. Ma olin ka eelmises Riigikogu koosseisus sarnase eelnõu toetajate hulgas. See teema ise tekkis minu jaoks sellise teravusega vahemikus 2011–2014, kui olin keskkonnaminister. Siis tekkis üsna hea kontakt ja koostöö selle valdkonna kodanikuühenduste ning eestvedajatega. Nii et see ei ole kuidagi uus teema minu jaoks.