Räiged kaadrid näitavad Eestiga seotud munatootja telgitaguseid: kanad saavad peksa ja visatakse elusana prügisse

Juuni lõpus filmis Rootsi loomaõiguste organisatsioon Djurrättsalliansen, kuidas Rootsi suurima munatooja CA Cedergreni tööline tõstab kana ukseavasse ning lööb siis ukse kogu jõuga kinni. Kui see uuesti avaneb, kukub kana maha ning laperdab veel pisut tiibedega enne, kui tööline ta üles korjab ja prügikonteinerisse viskab. Teine töötaja kõnnib prügikasti juurde ning asub selles olevat kana kepiga peksma. Peksmine lõpeb, kui kana lõpuks vait jääb. Lisaks on salaja filmitud salvestusel näha, kuidas töölised peksavad kanu korduvalt puidust keppidega, lindude kisa kostab löökide mütsatustest üle.

Hanna Gisslén, üks pealtnägijatest, ütles, et kanade karjumine on kõige jubedam hääl, mida ta eales kuulnud on. «Linnud olid prügikonteinerisse viskamisel endiselt elus ja me nägime, kuidas nad püüdsid sealt välja saada, kuid ei olnud pärast peksmist selleks enam võimelised,» kirjeldas Hanna Gisslén.