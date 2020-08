PÄEVAKÄPP ⟩ Suure isuga Meelis otsib kohta, kuhu toidukausiga sisse kolida

Meelis on nooremas keskeas rahulik ja sõbralik isane kastreeritud kass, kellele Viljandi varjupaik on uut kodu otsinud enam kui aasta. Kassike soovib olla väga inimese lähedal ja naudib silitusi.

Meelis sobiks kodusse, kus ta on kas ainuke kass või on kasside toidulaudu võimalik täiesti eraldi hoida. Sest Meelisel on, kuidas seda nüüd delikaatselt öelda... suur isu ja ta peab sööma dieettoitu. Olukord peegeldub ka härra kehavormis, mis on võtmas kerajaid mõõtmeid. Varjupaigas oleks ainus võimalus teda eraldada, puuris hoidmine, aga pikaaegne puuris elamine pole kuidagi tervisele hea.