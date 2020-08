Kuna loomad on üldjuhul üsna uudishimulikud ning lisaks niisama nuuskimisele kipuvad nad koju toodud uusi asju vahel ka lakkuma, võivad soolast valmistatud lambid neile vägagi ohtlikud olla. Animal Channel jagas lugu, kus Uus-Meremaalt pärit kiisu oleks seetõttu peaaegu et elu kaotanud.

Maddie Barry valmistus hommikul tööle minema, kui märkas, et tema kass Ruby käitub veidralt. Kiisu kõnnak oli imelik ning ta hoidis oma pead naljakalt. Naine arvas esialgu, et Rubyl on lihtsalt külm, ta tegi kassi olemise mugavaks ja kiirustas tööle. Kui Maddie elukaaslane õhtul koju jõudis, oli Ruby seisund väga halb. Mees tormas nõrga kassiga loomaarstide juurde, kus ta kohe ravile suunati.