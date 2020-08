PÄEVAKÄPP ⟩ Pikakoivaline Kant otsib suure sülega inimest, kes talle pulka pilluks

Kant on 2-aastane energiline kassipoiss Põhja-Tallinna tänavatelt. Tema endise elu kohta ei ole midagi teada. Ühel kevadisel pärastlõunal oli see suur ilvese taoline kandilise pea, pehmete massiivsete käpakeste ja ümmarguste viinamarjakarva silmadega triibik püügipuuri sattunud.

See väike kassikostüümis poiss eeldab oma inimestelt jäägitut pühendumist. Selle eest medalit ei saa, aga vahest lohutab teadmine, et oled pakkunud kodusoojust elutahtest pulbitsevale triibikule, kes varem tänavatelt süüa otsis.

Kui tunned, et Kant on just see kiisu keda oled alati otsinud, siis kirjuta: fideelia@gmail.com