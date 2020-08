Kas teate milline lind on piiritaja? Enamus ei tea. Teda aetakse segamini pääsukesega, kuigi on pääsukesest kaks korda suurem. Piiritajad veedavad enamuse oma elust õhus, nad ka magavad õhus. Kui lind on mingil põhjusel maa peale sattunud, siis iseseisvalt ta taevasse tagasi ei saa. Seepärast on hea teada, kuidas hättasattunud tiivulist aidata.