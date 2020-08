VIDEO ⟩ Ida-Virumaa vanamemme piiritu loomaarmastus muutis korteri kihavaks kassikolooniaks

MTÜ Kasside Turvakodu seisab silmitsi raske ülesandega: Ida-Virumaalt on vaja kiiresti ära tuua uskumatult suur hulk kasse.

«Meie jaoks algab lugu sellest, kui saime abipalve Ida-Virumaalt, kus peetakse väikses korteris kassikolooniat. Ühe vanamemme korteris elab vähemalt 30 ülisõbralikku kassi ja kassipoega. Kui palju nurrikuid tegelikult on, ei oska keegi veel täpselt hinnata. Nüüdseks on olukord nii palju eskaleerunud, et korteriühistu esinaine nõuab korteri viivitamatut puhastamist või kutsutakse kassidele keegi järele, kes viib nad metsa,» kirjutavad vabatahtlikud sotsiaalmeediapostituses.