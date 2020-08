VIDEO ⟩ Beiruti plahvatuses kaotsi läinud lemmikloomad viiakse omanikega taas kokku

Niipea, kui oli võimalik minna rusudest loomi otsima, tõttas sündmuspaigale loomade päästmise ning ravimisega tegelev MTÜ Animals Lebanon, kirjutab Metro . Organisatsiooni tegevdirektor Jason Mier rääkis, et nendega on ühendust võtnud üle paarisaja loomaomaniku, kes oma lemmikut taga otsivad. Siiani on suudetud peremeestega taas kokku viia 20 kassi-koera.

Mier lisas, et see on kõige keerulisem olukord, millega 12-aastane organisatsioon on kunagi silmitsi seisnud. "Meil on hetkel üle 40 inimese, kes töötavad kahe- või kolmeliikmelistes meeskondades, töö käib vahetpidamata. Eesmärk on jätkata samas vaimus. Tean, et ajame head asja, teeme inimesed taas õnnelikuks.” Organisatsioon on pannud kokku ka väikesed vabatahtlikest koosnevad grupid, kes aitavad rusudes linnast plahvatusejärgselt kodudest hirmuga pagenud neljajalgseid otsida.