Jaapani õhupalliväänaja keerutab pallidest imelisi skulptuure

Andekas naine keerutab erivärvilistest pallidest detailirohkeid skulptuure kokku imekspandava kergusega. Iseõppinud õhupalliskulptor on iga eluka anatoomia nii üksikasjalikult välja toonud, et nende näitel võiks lausa anatoomiatundi anda. Iga putuka tunnal, linnu varvas ja looma ninasõõre on filigraanse täpsusega paika seatud.