Justkui teiselt planeedilt: maailma kauneim hobusetõug helgib kui vedel kuld

Arvatakse, et ahhal-tekiini on üks maailma vanimaid hobusetõuge. Tõu vanus võib olla lausa 3000 aastat. On teada, et hobuste selektiivse aretamisega tegelesid Türkmenistani hõimud, millega püüti rõhutada nende suurepäraseid füüsilisi omadusi ning kuldselt helendavat välimust. Lisaks erakordselt kaunile väljanägemisele on need hobused eriti hästi kohanenud raskete ilmastikutingimustega ning tuntud kui väga kiired, tugevad ja intelligentsed loomad.