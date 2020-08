Õnnetu Findus vajab abi kliinikuarvete tasumisel

Kui Findus Kasside Turvakodusse jõudis, oldi hämmingus. Endine punane kodukass nägi kehvem välja kui paljud tänavakassid, kes turvakodusse saabuvad. Tema kasukas oli sakris ja must, käppadel karvutud laigud ning kassi suust tilkus ila. Mida rohkem aega möödus, seda enam sai selgeks, et Findus ei näe vaid väliselt kehv välja, vaid tal võib olla ka muid terviseprobleeme, sest kassike muutus aina tujutumaks. Findus pakiti uuesti transapuuri ja sõideti kliinikusse...

Nüüd ongi Findus kliinikus statsionaarses ravis tilgutite all, sest kiisul avastati ebakorrapärane südametöö. Veel ei ole täpselt teada, millise diagnoosi Findus saab, kuid selge on, et kassipoiss vajab veel uuringuid ning ka kardioloogi läbivaatust. Kõik see kokku tähendab suuri väljaminekuid, mille jaoks hetkel vahendeid ei ole.