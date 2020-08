Pandeemiaohvrid Reks ja Piraat naudivad pensionipõlve uutes kodudes

Kevadel, kui aastaid valvuriametit pidanud neljajalgsed koos inimvalvuritega koondati, püüdis hättasattunud ettevõte teha kõik, et loomadele uued kodud leida. See ei ole aga kerge ülesanne kui loomakestel vanust juba omajagu. Nii võttiski varjupaik koerad oma hoole alla, neil on palju edulugusid ja suure südamega sõpru, kes seeniorkoertele väärika vanaduspõlve tagavad.