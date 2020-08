PÄEVAKÄPP ⟩ Imeilus, kuid veel tõre Apollo otsib oma planeeti kuhu maanduda

Apollo tulevane perekond peab kindlasti kõvasti kannatust varuma. Apollo silmadest on võimalik välja lugeda kui väga ta inimesi pelgab ning tema usalduse võitmine on pikk protsess. Aga see on seda väärt! Pesaleidja aastatepikkune kogemus näitab, et ka metsikust kassist SAAB tõelise helliku välja meelitada. Ta lihtsalt vajab aega ja armastus. Ta vajab enda kõrvale kedagi, kes ei eelda, et ta koju jõudes kohe valmis sülekass on. Apollo sobib inimesele, kes teab, et algus võib olla väga raske, kuid kes ei anna alla. Kes teeb kõik, et Apollo lõpuks maanduks planeedil Usaldus ja Armastus.